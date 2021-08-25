فنزويلا.. 15 قتيلا و6 مفقودين جراء الفيضانات في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدينة ميريدا في شمال غرب فنزويلا.



ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" المحلية عن مسؤولين أن 6 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.

كما هطلت الأمطار الغزيرة على مناطق أخرى من فنزويلا، وسط تحذيرات من حدوث فيضانات.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو إن ما مجموعه 35646 شخصا في 85 بلدية تضرروا من الفيضانات، حسبما ذكر تليفزيون "في تي في".

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات هي أمور شائعة في تلك المنطقة.

وفي عام 1984، لقي نحو 16 شخصا حتفهم في انهيار أرضي نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من ميريدا، وفي عام 2005 أودت العواصف بحياة عشرات الأشخاص.