اخبار العالم

تعرف على تفاصيل خطة الحكومة لدعم الصناعة فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة الحكومة لدعم الصناعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات في مجالات التصنيع المختلفة وخاصة صديقة البيئة خلال خطة 2021/2022 ، في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل: السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـمُتجدّدة.

 

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال التصنيع:

 

  1. تستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار.
  2. الاستمرار في تقديم الـمُساندة التصديرية وربطها بأهداف ذات أولويّة، مثل: نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق الـمُكّون المحلي، والـمُساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة.
  3. الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه).
  4. الاستثمارات الكلية مقسمة بين 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
  5. التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات" في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل.
  6. إنشاء شبكة مُوحّدة ومُجمّعة خاصة بريادة الأعمال تضُم جميع مُبادرات ريادة الأعمال على مُستوى الجمهورية في مُختلف المجالات.
  7. تفعيل آليّة "عيادات الأعمال" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا