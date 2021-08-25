شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة الحكومة لدعم الصناعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات في مجالات التصنيع المختلفة وخاصة صديقة البيئة خلال خطة 2021/2022 ، في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل: السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـمُتجدّدة.
ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال التصنيع:
- تستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار.
- الاستمرار في تقديم الـمُساندة التصديرية وربطها بأهداف ذات أولويّة، مثل: نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق الـمُكّون المحلي، والـمُساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة.
- الاستثمارات الكلية المستهدفة في عام 21/2022 (تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه).
- الاستثمارات الكلية مقسمة بين 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
- التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات" في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل.
- إنشاء شبكة مُوحّدة ومُجمّعة خاصة بريادة الأعمال تضُم جميع مُبادرات ريادة الأعمال على مُستوى الجمهورية في مُختلف المجالات.
- تفعيل آليّة "عيادات الأعمال" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.