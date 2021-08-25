شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة الحكومة لدعم الصناعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات في مجالات التصنيع المختلفة وخاصة صديقة البيئة خلال خطة 2021/2022 ، في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل: السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـمُتجدّدة.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال التصنيع: