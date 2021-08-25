شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مقابل انتظار السيارة أبرزها.. اعرف اختصاصات لجنة تنظيم المركبات بقانون السايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، لعودة الانضباط للشارع المصرى، والقضاء على عشوائية انتظار السيارات، وظاهرة السايس التى ارتبطت ببعض الوقائع خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم جاء التشريع بحزمة من الضوابط والاشتراطات الخاصة لعودة الانضباط مرة أخرى للشارع، ووضع عدد من الشروط للسماح باستخراج ترخيص مزاولة مهنة انتظار السيارات، كما تضمن عدد من الاختصاصات للجنة تنظيم انتظار المركبات.

وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل.

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون الآتي:

- تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .

- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

- تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد.

- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة.