رسميا.. خامنئي يصادق على السماح باستيراد لقاحات كورونا الأجنبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 أغسطس 2021 09:03 صباحاً - منذ 34 ثانية

نقلت وكالة أنباء إيرانية تابعة للحرس الثوري عن مصدر وصفته بالمطلع، أن ”المرشد الأعلى علي خامنئي وجه كتابا رسميا إلى المسؤولين الحكوميين، يسمح باستيراد اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا، التي كان حظرها مطلع يناير/كانون الثاني الماضي“.

ويأتي قرار خامنئي بعد مرور نحو 8 أشهر على معارضته لاستيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.

وقال المصدر الإيراني لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، اليوم الأربعاء ”لم يتم حظر استيراد لقاحات كورونا من الشركات البريطانية والأمريكية والفرنسية المنتجة في دولة أخرى، وتم إصدار كتاب رسمي بهذا الصدد من قبل خامنئي إلى المسؤولين الحكوميين“.

وأضاف المصدر ”على الرغم من أن خامنئي سمح صراحة باستيراد أي لقاح من دول أخرى غير الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في خطاب متلفز في الـ8 من يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنه أبلغ الحكومة في كتابه في الوقت ذاته، وسمح بشراء اللقاحات الأجنبية من طرف ثالث“.

يأتي ذلك، بعدما وجه العديد من الناشطين الإيرانيين انتقادات للمرشد علي خامنئي، بشأن حظر استيراد اللقاحات الأجنبية التي تسبب التأخير بشرائها في رفع عدد الوفيات والإصابات اليومية في إيران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس الثلاثاء، عن وفاة 709 أشخاص، وتسجيل أكثر من 40 ألف إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 103 آلاف شخص والإصابات إلى 4 ملايين و756 ألف شخص.

بدوره، قال المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن ”استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية من دولة ثالثة لم ولن يكون محظورا“، مضيفا، أن ”الحظر المفروض على استيراد اللقاحات الأمريكية من دولة ثالثة، لم ولن يكون موجودا، وما يؤكد ذلك هو استيرادنا للقاح استرازينيكا المنتج في بلد ثالث“.

وتابع كيانوش جهانبور إن ”العقبة الرئيسة التي تقف عائقا أمام استيراد اللقاحات الأجنبية، هي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران“.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، نادر توكلي، الأربعاء إن ”البلاد على وشك أن تدخلها سلالة جديدة من فيروس كورونا المتحور لامبدا“.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تم اكتشاف ”لامبدا“ للمرة الأولى في دولة البيرو في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وهو يمثل 81% من حالات الإصابة بالبلاد منذ أبريل/ نيسان 2021.