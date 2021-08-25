شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يحجب أمواله عن أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

أوقف البنك الدولي صرف أموال لعملياته في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد، وذلك بعد أيام من قرار مماثل لصندوق النقد.



وقال متحدث باسم البنك الدولي بعد اجتماع لمجلس الإدارة اليوم الثلاثاء إن المؤسسة المالية الدولية أوقفت صرف أموال لعملياتها هناك بعد سيطرة طالبان على البلاد، وتراقب عن كثب الوضع هناك.

وأضاف المتحدث قائلا "لدينا قلق عميق حيال الوضع في أفغانستان وتأثيره على مشاريع التنمية في البلاد، خصوصا للنساء."

وقال المتحدث إن البنك سيواصل التشاور بشكل وثيق مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية إزاء الوضع في أفغانستان ويستطلع سبلا للإبقاء على تواصله هناك والحفاظ على "مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة.

وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي إن أفغانستان لن تكون قادرة بعد الآن على الاستفادة من موارد هيئة الإقراض.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن القرار يعود إلى "عدم الوضوح داخل المجتمع الدولي" بشأن الاعتراف بحكومة في أفغانستان.

وكان من المفترض أن تصل إلى أفغانستان موارد تزيد عن 370 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في 23 أغسطس/آب الجاري.

وكانت هذه الأموال جزءا من استجابة الصندوق العالمية للأزمة الاقتصادية.

كما تم حظر الاستفادة من احتياطيات صندوق النقد الدولي من أصول "حقوق السحب الخاصة"، التي يمكن تحويلها إلى أموال مدعومة من الحكومة.

وحقوق السحب الخاصة هي وحدة الصرف في صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد على الجنيه الاسترليني والدولار واليورو والين واليوان.

وقال المتحدث باسم الصندوق: "كما هو الحال دائما، يسترشد صندوق النقد الدولي بوجهات نظر المجتمع الدولي".

وقال رئيس البنك المركزي الأفغاني، إن معظم احتياطيات النقد الخاصة بالبلاد موجودة في حسابات أجنبية.

وكتب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أجمل أحمدي، الذي فر من كابول، على "تويتر": "لم تتعرض تلك الاحتياطيات للخطر منذ سيطرة حركة طالبان على كابول".

وأعلنت حركة طالبان، عن تعيين حاكم بالنيابة لـ"مصرف أفغانستان" بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

وذكر بيان أن طالبان عينت قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساهمة في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية بعد أكثر من أسبوع من اجتياح الحركة العاصمة كابول.

وعينت طالبان حاجي محمد إدريس قائما بأعمال محافظ البنك المركزي للمساعدة على إعادة النظام للاقتصاد الذي دمرته الحرب.

أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، أن البنوك في أفغانستان، ستستأنف عملها غدا الأربعاء،بعد توقف دام عدة أيام.