روسيا تجلي 500 شخص من أفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 25 أغسطس 2021

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأربعاء، عن وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستستخدم أربع طائرات نقل عسكرية لإجلاء أكثر من 500 مواطن من أفغانستان.



وقالت الوكالة إن وزارة الدفاع ذكرت في بيان أن "وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو نظم في 25 أغسطس (آب) وبناء على أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجلاء أكثر من 500 من مواطني الاتحاد الروسي، ودول أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم أوزبكستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وآخرين من أوكرانيا من أفغانستان بطائرات نقل عسكرية".