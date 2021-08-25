شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع قيود كورونا عن مرفأ «نينغبو تشوشان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الصين القيود الصحية المفروضة على مرفأ "نينغبو تشوشان"، أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسية المتوقف جزئيًا، منذ شهر أغسطس الماضي بعد ظهور بؤرة فيروس كورونا كوفيد-19.

ونقلت مصادر إعلامية عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية، أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب شانغهاي، سترفع اليوم على أن تستأنف نشاطها تدريجًا حتى تعود للعمل بكامل طاقتها في الأول من شهر سبتمبر المقبل.