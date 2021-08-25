شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 13 في هجومين شمال غرب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 21 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرين بجروح في هجومين منفصلين في شمال غرب نيجيريا.

وأعلنت مصادر ووسائل إعلام نيجيرية اليوم عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أخر على يد أشخاص مجهولين شنوا هجوماً في منطقة زانغون كتاف بولاية كادونا، وعمدوا إلى تدمير منزلين خلال الهجوم.

وأوضح المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا غومبو ايساه، أنه وفي حادث أخر منفصل، قامت مجموعة من قطّاع الطرق تضم 300 فرد على متن درجات نارية بالهجوم على قرية دوبا، في ولاية كاتسينا في أقصى شمال نيجيريا وقتلوا 12 شخصاً وجرحوا 12 آخرين.