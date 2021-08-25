انت الان تتابع خبر صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد لضم مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق الفرنسي رفضت أيضا طلبا من إدارة ريال مدريد للسماح لها بالتفاوض مع عائلة وممثلي النجم الفرنسي، رغم كون عقده ينتهي صيف 2022، لكن ليس من حق الفريق الإسباني التفاوض معه دون إذن فريقه سوى بداية من 1 كانون الثاني/يناير 2022 على بعد 6 أشهر من نهاية عقده.وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد قالت إن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو (188.11 مليون دولار) لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الناديين على الأمر.

وأضافت ليكيب أن موقف سان جيرمان لم يتغير، حيث يسعى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للاحتفاظ بمهاجمه البالغ عمره 22 عاما حتى نهاية عقده في يونيو حزيران العام المقبل.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن النادي الإسباني قدم عرضه يوم الأحد الماضي.



وسيسمح بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لباريس سان جيرمان بتعويض بعض تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي ، قائد الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية ست مرات، من برشلونة في وقت سابق الشهر الحالي.

ورفض مبابي من جانبه كل العروض التي قدمتها إدارة باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده، وكان آخرها عرضا بعقد لمدة 5 مواسم بالإضافة إلى موسم إضافي وزيادة في راتبه، لكن اللاعب يفضل الانتقال نحو مشروع جديد يكون نجمه الأول.

ويصر القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على بقاء كيليان مبابي في الفريق، وأكد أن عدم قبوله تجديد عقده غير مفهوم بعد التعاقدات الأخيرة التي جعلت الفريق أكثر تنافسية وقادرا على الفوز بالألقاب الكبرى.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن إدارة ريال مدريد سربت أخبارا عن كونها لن تزيد من عرضها البالغ 160 مليون يورو، وبالتالي فهو العرض الوحيد ولن تقدم عرضا أكبر.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ملف مبابي قد يشهد عدة تطورات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وأن رحيله هذا الصيف غير مستبعد لكون الفريق الفرنسي حال إصراره على بقائه سيرحل مجانا لريال مدريد صيف 2022.