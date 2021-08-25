انت الان تتابع خبر الحكم بالسجن 6 سنوات بحق مسؤولين في شركة السمنت العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاربعاء، حكمين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات على كل من المدان (بهاء علاء عبد) و (علي صالح هادي) عن جريمة تدخل الأول بتعيين الثاني مديراً عاماً للشركة العامة للسمنت العراقية.