شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 214 مليوناً و7 آلاف و833 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و465 ألفا و549 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 191 مليونا و506 آلاف و337 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت الحكومة الهندية في بيان إن البلاد سجلت 37593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 32.51 مليون.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 648 وفاة إضافية ليصل مجمل الوفيات إلى 435758.

قال المدير العام لهيئة الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد إن نيوزيلندا سجلت 62 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 210.

وأضاف أن 12 من الحالات الجديدة في العاصمة ولنجتون بينما البقية فيمدينة أوكلاند.

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 174 وفاة بكوفيد-19، وهي أكبر حصيلة منذ 12 مارس/ آذار الماضي، و30838 إصابة جديدة.

وبعد حصول 88% من البالغين على الجرعة الأولى من اللقاح و77% على الجرعتين، رفعت بريطانيا معظم القيود في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، فيما سُمح للناس بالاختلاط والتواصل والسفر والعودة إلى العمل من المكاتب.

وترتفع معدلات الإصابة اليومية، رغم أن كثيرين لا يزالون يستخدمون الكمامات ويعملون من المنازل. وزادت الإصابات اليومية في الأيام الـ7 الماضية بنسبة 13.5% عن الأسبوع السابق.

كانت بريطانيا سجلت، في اليوم السابق، 31914 إصابة جديدة بكوفيد، و40 وفاة بين من ثبتت إصابتهم خلال 28 يوما من إصابتهم بالفيروس.

وسجلت بريطانيا 705 وفيات في الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة 8.8%، وتشير معدلات الوفاة إلى الأشخاص الذين يتوفون بعد ثبوت إصابتهم بالمرض في آخر 28 يوما.

ورغم زيادة الأعداد على أساس يومي، فإنها لا تزال أقل بكثير مما يزيد عن 1000 وفاة كان يتم تسجيلها يوميا في ذروة الوباء. وغالبا ما تكون أرقام الثلاثاء مرتفعة بسبب التأخير في الإبلاغ عن الوفيات في عطلة نهاية الأسبوع.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 18262 إصابة جديدة بكوفيد-19 و940 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و249878 والوفيات إلى 254466.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.