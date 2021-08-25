كولومبيا.. مقتل 8 أشخاص على الأقل جراء انفجار في منجم بالبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التعدين الكولومبية أمس الثلاثاء أن ثمانية على الأقل من عمال المناجم لقوا حتفهم في انفجار وقع في منجم للفحم في مقاطعة بوياكا بوسط البلاد.



وقالت الوزارة على تويتر إن 13 من عمال المناجم تأثروا بالانفجار الذي وقع في المنجم في توباجا (نحو 220 كم شمال شرق بوغوتا).

وأشارت الوزارة إلى أنه تم انتشال أربعة من عمال المنجم القتلى، ويجرى حاليا انتشال أربع جثث أخرى، ومازال هناك أربعة أشخاص مفقودين، وأصيب شخص واحد.

وذكر الدفاع المدني الكولومبي أن 12 من عمال المنجم محاصرون، مضيفا أنه تم انتشال شخص واحد دون إصابة.

وتتكرر الحوادث الخطيرة في المناجم الكولومبية، التي غالبا ما تفتقر لوسائل الأمان. وتمثل أنشطة التعدين غير القانونية على وجه الخصوص مشكلة في عدة بلدان في أمريكا اللاتينية.

ولم تعط السلطات أية إشارة على أن المنجم المعني كان يتم تشغيله في إطار عملية غير قانونية.