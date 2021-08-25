كوريا الشمالية توجه تحذيرا للشباب بسبب تخاذلهم مع التهديدات الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، شباب البلد الشيوعي بقوة، ووجه لهم تحذيرات بأنهم يتعرضون للاختراق الثقافي مما يعد تهديدا يتطلب التعامل معه بجدية وحزم.



وأوردت صحيفة "رودونغ سينمون" التي تعد ناطقة باسم حزب العمال الحاكم، أن أجيال الشباب تشكل هدفا للاختراق الثقافي وللإمبرياليين من الخارج.

وحذرت الصحيفة مما وصفته بتهديد الإيديلوجيات الخارجية للنظام الاشتراكي القائم في كوريا الشمالية. وفقا لسكاي نيوز.

وشبهت الصحيفة الشباب بالشخص الذي يدخل غفوة ونوم "أمام أسلحة العدو"، في إشارة إلى عدم التعامل بجدية مع التهديدات الخارجية.

وشدد المصدر على ضرورة وضع الإيديلوجيا الاشتراكية فوق الكل، قائلة إنها تشكل "أساس تقدم البلاد".

ونبهت إلى أن عدم التعامل مع هذه التهديدات قد يفضي إلى انهيار الاشتراكية في نهاية المطاف.

وذكرت الصحيفة أن تقوية الجانب الإيديلوجي، يشكل ضمانة أمام التحديات، في إشارة إلى مختلف المصاعب التي تواجهها البلاد.

وتحدثت الصحيفة عما وصفتها بـ"ممارسات غير اشتراكية"، قائلة إن غض الطرف عن هذا الأمر شبيه بالنوم أمام أسلحة العدو والسماح بانهيار المنظومة الاشتراكية.