شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 900 مكتب بريد أبرزها.. تعرف على إسهامات "حياة كريمة" بقطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أنه سيتم ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 900 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى نهاية العام الجارى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بألف محطة محمول تشاركية، كذلك تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول إسهامات حياة كريمة في قطاع الاتصالات: