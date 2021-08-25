شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية؟ القانون الجديد يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية عدد من الضوابط بشأن جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للقانون...

لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا .

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية :

- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .

- العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .

- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .

- تخصيص المعالجة في نطاق محدد .

- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .

- الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات . وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة ، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .

يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها ، توافر الشروط الآتية :

- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني .

- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها .

- ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.