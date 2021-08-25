بداية من الجمعة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن غدًا يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على كافة الأنحاء ليلاً.

وأضافت الهيئة، في منشور لها عبر "فيسبوك"، أنه ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيا من يوم الجمعة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (٣:٢)درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

وتابعت الهيئة: "كما ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد بقيم تتراوح بين 3 : 5 درجات".​