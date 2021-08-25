شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 جراء انفجار بمنجم للفحم وسط كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات الكولومبية، أمس الثلاثاء، أن 11 على الأقل من عمال المناجم لقوا حتفهم في انفجار وقع في منجم للفحم بمقاطعة بوياكا بوسط البلاد، وهو ما أكده هنري باريرا، عمدة مدينة تابونجا، التي يقع فيها المنجم، قائلا:" حتى الآن تم تحديد مكان 11 عاملا".

وأضاف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام محلية: "لسوء الحظ تم التعرف عليهم بالفعل ونعلم أنهم توفوا"، مشيرا إلى أن العمل جار لتحديد مكان عامل آخر، بينما أفادت محطة كاراكول الإعلامية المحلية، بأن العمال كانوا على عمق 500 متر تحت سطح الأرض عندما وقع الانفجار بسبب تراكم غاز الميثان.

وتتكرر الحوادث الخطيرة في المناجم الكولومبية، التي غالبا ما تفتقر لوسائل الأمان، وتمثل أنشطة التعدين غير القانونية على وجه الخصوص مشكلة في عدة بلدان في أمريكا اللاتينية، ولم تعط السلطات أي إشارة على أن المنجم المعني كان يتم تشغيله في إطار عملية غير قانونية.