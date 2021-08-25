شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات مهمة عن حياة كريمة أبرزها تخصيص 216.8 مليار جنيه للمبادرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمثل مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصرى، بحيث تقوم الدولة لأول مرة بضخ فى المجتمع المصري خلال 3 سنوات رقما يقترب من 800 إلى 900 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات المهمة حول مبادرة حياة كريمة:
- سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%.
- تستهدف مبادرة حياة كريمة نحو 20 مليون مواطن مصرى، فى 1413 قرية.
- المبادرة تقدم كل الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وخدمات طبية وتعليمية.
- اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021 للمبادرة.
- المبادرة الرئاسية تتضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار.
- تكلفة مشروعات رصف الطرق والكباري تصل إلى 12.2 مليار جنيه.