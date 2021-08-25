شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات مهمة عن حياة كريمة أبرزها تخصيص 216.8 مليار جنيه للمبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصرى، بحيث تقوم الدولة لأول مرة بضخ فى المجتمع المصري خلال 3 سنوات رقما يقترب من 800 إلى 900 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات المهمة حول مبادرة حياة كريمة: