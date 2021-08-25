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6 معلومات مهمة عن حياة كريمة أبرزها تخصيص 216.8 مليار جنيه للمبادرة

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القاهرة - سامية سيد - تمثل مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصرى، بحيث تقوم الدولة لأول مرة بضخ فى المجتمع المصري خلال 3 سنوات رقما يقترب من 800 إلى 900 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات المهمة حول مبادرة حياة كريمة:

  1. سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%.
  2. تستهدف مبادرة حياة كريمة نحو 20 مليون مواطن مصرى، فى 1413 قرية.
  3. المبادرة تقدم كل الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وخدمات طبية وتعليمية.
  4. اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021 للمبادرة.
  5. المبادرة الرئاسية تتضمن مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 102.5 مليار.
  6. تكلفة مشروعات رصف الطرق والكباري تصل إلى 12.2 مليار جنيه.
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