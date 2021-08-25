المعارضة بتركيا تعلق لافتة "الحدود شرف" على مبنى لحزب أردوغان

علق أعضاء حزب الخير التركي المعارض، اليوم الثلاثاء، لافتة مكتوب عليها "الحدود شرف"، ولافتة أخرى مكتوب عليها "نُدين مهاجمة رئيس حزب الخير المعارض، بوغرا كافونجو، في مدينة إسطنبول التركية"، على مبنى البلدية المشترك لحزبي «العدالة والتنمية» و«الخير» في مقاطعة كاراجوسو التابعة لمدينة أيدن التركية.

من جهته، أدلى رئيس شؤون تنظيم البلدية نيل كورت، ببيان قال فيه: نُدين الاعتداءات الوحشية على رئيسنا وأعضاء حزبنا، إن من يفعلون مثل تلك البلطجة لا يتمتعون بنصيبهم من الديمقراطية، وهم أداة لشخص ما. نحن مع الديمقراطية والحق والقانون والعدالة ونريد أن يلتزم الجميع بهذا، بحسب موقع «كارت» التركي.

كان بوغرا، تعرض للهجوم، في مقاطعة بكر كوي التابعة لمدينة إسطنبول، بعد مشاركته في برنامج على قناة «خلق تي في» التركية.

وكانت السلطات التركية، اعتقلت6 مواطنين، في مدينة إسطنبول، لتعليقهم لافتات تحمل شعارات «لا أريد لاجئين في دولتي»، «الحدود شرفنا»، «الأتراك غاضبون»، رفضًا لدخول اللاجئين إلى تركيا، حسب موقع «كارت» التركي.