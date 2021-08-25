شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 31 إصابة جديدة بكورونا بينهم 11 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا، مشيرة إلى أن أربعة من الحالات الجديدة ناجمة عن عدوى محلية، مقارنة مع حالة محلية واحدة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 11 حالة ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94707، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.