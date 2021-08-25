"النصر".. حزب سياسي جديد ينضم للمعارضة التركية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معارض تركي، عن تأسيس حزب سياسي جديد في البلاد، تحت اسم "النصر"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية.

وبحسب الصحيفة، فقد أسس الحزب، البروفيسور أوميت أوزداغ، الذي انشق في السابق عن حزب "الخير" المعارض في مارس/آذار الماضي.



وقال أوزداغ في بيان استقالته من حزب "الخير"، إن الأخير "بات بعيدًا عن الهدف الذي أسس من أجله وبات تابعًا لحزب الشعب الجمهوري".

وشهدت تركيا أغسطس/آب 2020 تأسيس آخر حزب سياسي، هو "الوطن في 1000 يوم" الذي أعلن عنه، محرم إينجه، القيادي السابق في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وقال إينجه حينها: "لقد أدى نظام الحكم الرئاسي إلى تعميق المشاكل، وأصبحنا بلداً لا يستطيع رسم سياسات التوازن في السياسة الخارجية".

القيادي المعارض الذي سبق وترشح للانتخابات الرئاسية في 2018 انتقد حينها النظام الرئاسي المعمول به في البلاد منذ أكثر من عامين، قائلا: إن "تركيا في ظل هذا النظام تشهد واحدة من أصعب الفترات في تاريخها".

وأضاف: "لقد أدى نظام الحكم الرئاسي إلى تعميق المشاكل، لقد أصبحنا بلداً لا يستطيع رسم سياسات التوازن في السياسة الخارجية ويعاني من المد والجزر، ولا يستطيع الحصول على الأنظمة الدفاعية التي يدفع ثمنها، ويؤجل مشاكله بدلا من حلها".

وتابع: "نعيش أصعب فترة في تاريخ تركيا، حيث أضافت السلطة الحاكمة مشكلات جديدة بالإضافة إلى المشكلات القديمة التي لم تحل".

وبحسب إينجه "أدى نظام الحكومة الرئاسي إلى تعميق المشكلات، وانهارت البلاد لأن استقلال القضاء لم يعد قائمًا، فأصبح عصاة السلطة، واستبدلت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بالإعدامات القضائية، وانهارت المؤسسات والقواعد في الدولة وظهرت آلية لفرض أوامر الرجل الواحد".