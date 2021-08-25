شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الاحتلال يسابق الزمن لضم الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، يسابق الزمن في تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان «تتعرض كامل المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة لأبشع أشكال الأسرلة والتهويد عبر عمليات متواصلة من سرقة الأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان، وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق لإحلال المستوطنين فيها».

بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، أشارت إلى قيام قوات الاحتلال فجر أمس بإعدام الفتى عماد الحشاش (16 عاما) من مخيم بلاطة، وما أقدم عليه جيش الاحتلال بهدم بركسات زراعية في خربة الرهوة جنوب مدينة الظاهرية، في حرب مستمرة على أي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتكريس وتنفيذ أطماعه الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، ولا تفوت أي فرصة لتدمير إمكانية ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 67.

وأدانت الوزارة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وتداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، وتخريبها المتعمد للجهود الدولية والأمريكية الرامية لخلق بيئة مناسبة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أوروبا بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي، وذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، نائب وزير الخارجية السويدي روبيرت ريدبرغ، في مكتبه بمدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات، كبوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، مشددًا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي وأوروبا على إسرائيل لإلزامها باحترام وتطبيق الاتفاقيات التي وقعت معها، واحترام القانون الدولي، للوصول إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.