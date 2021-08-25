شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنسحب قواتنا من أفغانستان كما هو مخطط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ليل الثلاثاء عقب اجتماع افتراضى لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى: إن الولايات المتحدة ستجلي قواتها من أفغانستان بحلول 31 أغسطس كما هو مخطط.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مجموعة السبع إلى القيام بالمزيد لتسهيل الهجرة خلال اجتماع خاص بحث انهيار الحكومة المدعومة من الغرب في أفغانستان.

وقال دراجي: إن الدول التي يرغب المهاجرون في الذهاب إليها لم تقم، حتى الآن، ببذل أي جهد منسق على المستوى الأوروبي أو الدولي.

وأشار إلى أن إيطاليا ستستخدم الأموال التي خصصتها لقوات الأمن الأفغانية من أجل تقديم مساعدات إنسانية على الأرض.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي «أدعوكم جميعا إلى الانضمام إلى هذا الالتزام».

وفي السياق، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي أمس، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ‏ستولتنبرغ، تطورات الأوضاع في أفغانستان، ونتائج اجتماع وزراء خارجية الدول ‏أعضاء حلف الناتو، إلى جانب التأكيد على دعم جهود الناتو لضمان الإجلاء الآمن والمنظم لأفراد ‏الحلفاء والأفغان، مع ضرورة التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء في هذا الشأن.