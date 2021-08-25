شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يمدد تجميد البرلمان حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الرئيس التونسي قيس سعيد من قبضته على زمام الأمور في تونس لإحداث تغييرات تنقذ البلاد من هيمنة العابثين بأمن ومستقبل تونس، وبشكل خاص البرلمان الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية وشركائها في حزب قلب تونس، وليل الإثنين، اتخذ الرئيس سعيد قرارا بتمديد فترة تجميد عمل مجلس النواب حتى إشعار آخر.

وذكرت الرئاسة التونسية، مساء الإثنين، في بيان، أن الرئيس سعيد أصدر «أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، الخاص بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر. وأضاف مكتب الرئيس التونسي إنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي، دون ذكر أي تفاصيل حوله.

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا، نتيجة فشل الحكومة في إدارة البلد ومواجهة جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي، وتهيمن حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، على الحكومة والبرلمان بالشراكة مع حزب قلب تونس.