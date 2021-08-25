قتيل وجرحى جراء اشتباكات في عكار العتيقة شمال لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطور إشكال بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة شمالي لبنان إلى إطلاق نار كثيف، مساء الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين من بلدة فنيدق.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد وقع خلاف بين شبان من البلدتين على خلفية تقطيع حطب من وادي الأسود في منطقة القموعة، ما استدعى تدخل نائب رئيس بلدية فنيدق، عمر زهرمان وشرطة البلدية التي صادرت الحطب والجرار الزراعي.



وقال موقع "سفير الشمال" اللبناني، إن الخلاف تطور في وقت لاحق إلى إطلاق نار كثيف من الجانبين، مما أدى لسقوط قتيل وجرحى، وحضرت دورية من الجيش وتسعى لحل الأزمة.

ووفق شهود عيان تسود المنطقة الحدودية بين البلدتين حالة من الهرج والمرج وانتشار مسلح كثيف، وسط مناشدات من بلدة فنيدق للجميع إلى العمل على ضبط النفس، والهدوء والتحلي بالصبر، محذرا من وقوع فتنة في المنطقة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب من أهالي عكار العتيقة بيد أبناء فنيدق، وهو مضرج بالدماء، عقب الإمساك به أثناء الاشتباك.