أول رد رسمي لـ المغرب على قرار الجزائر قطع العلاقات مع المملكة

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية المغربية، مساء الثلاثاء، بياناً للتعليق على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وأعربت الخارجية المغربية، في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

ووصفت الوزارة القرار بـ"غير المبرر والمتوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة."

وأكدت أن المملكة المغربية "ستظل شريكاً صادقاً ومخلصاً للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة".

وأمس الثلاثاء، قررت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "استمرار الأعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر"، وفقا لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.