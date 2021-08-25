أول تعليق من الجامعة العربية على قرار الجزائر قطع علاقتها مع المغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ حيال "ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب".

وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وبحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، فقد دعا أبو الغيط البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

ونقل الموقع عن مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة قوله إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

وفي وقت ساب قاليوم الثلاثاء، قررت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "استمرار الأعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر"، وفقاً لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.