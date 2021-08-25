طالبان: إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار كابول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى مطار كابول، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بالمرور إلا للأفراد الأجانب.

وقال: "ما نشهده في مطار كابول شيء أليم وعلى الأمريكيين ألا يحثوا الأفغان على مغادرة البلاد"، داعيا الأفراد المتجمعين قرب المطار إلى العودة إلى منازلهم، ونحن نتعهد الحفاظ على أمنهم".

وأضاف: " نطمئن المترجمين الأفغان بأننا سنحافظ عليهم وندعوهم إلى عدم المغادرة، كما ندعو العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والمرور إلى العودة لأعمالهم وتقديم الخدمات".

وتابع: لا نريد أن تتوقف السفارات الأجنبية عن العمل أو أن تغلق أبوابها ونحن ضمنا لهم الحفاظ على أمنهم".

وأعلن أنه لا توجد لدى "طالبان" قائمة "ثأرية" بأسماء الأشخاص المستهدفين، وقال: "نحن نسينا الماضي وأعلنا العفو عن الجميع ولن نستجوب أي معارض".

ورغم رسائل الطمأنة إلا إن طالبان طلبت من موظفات القطاع العام ملازمة منازلهن حتى "تحسن الوضع الأمني".

وأكد أن الحركة لم توافق على تمديد مهلة الإجلاء و"نريد اكتمال إجلاء الأجانب بحلول 31 أغسطس"، مشيرا إلى "أنه يتم العمل على إعادة هيكلة الجيش والشرطة بشكل أفضل وإعادة المسؤولين السابقين".