«القوات الجوية المصرية والفرنسية» تنفذان «تدريب جوى مشترك»

الشارقة - اميمة ياسر - نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى مشترك، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز ( ميراج 2000 ، الرافال ، " F - 16" ) المصرية .

حيث تضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز (MRTT) .

تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.