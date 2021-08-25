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«القوات الجوية المصرية والفرنسية» تنفذان «تدريب جوى مشترك»

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الشارقة - اميمة ياسر - نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى مشترك، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز ( ميراج 2000 ، الرافال ، " F - 16" ) المصرية .

حيث تضمن التدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو وذلك باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز (MRTT) .

تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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