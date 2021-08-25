شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الإعلام الهادف يعد أهم عوامل بناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلام الهادف يعد أهم عوامل بناء الوعي ومكونات الشخصية، مضيفا أن الإعلام واحد من الأسلحة العصرية في المعارك والقضايا الفكرية والثقافية وتجييش الرأي العام أو تهيئته وهو ما نجح فيه الإعلام المصري في التصدي لكل محاولات زعزعة وإستقرار والوطن وتشر الشائعات والأكاذيب .

وأضاف عدلي في تصريحات له، أن الإعلام المصري يقوم بدور بالغ الخطورة في صناعة الوعي في ظل تحديات كثيرة تواجهها مصر على كافة الأصعدة، مشيرا الى أن مصر تواجه حربًا شرسة من حروب الجيل الرابع، ليست ساحتها ميادين القتال ، وإنما ميدانها هو العقل، و أن الدولة المصرية استطاعت في 30 يونيو تدمير المخطط الذي كان يستهدف تفكيكها بفضل إرادة الشعب ووعيه وبفضل قيادته الحكيمة .

ولفت رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إلى أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة في كافة الاتجاهات، وأنه لابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل صناعة الوعي ، مؤكدًا أنه لا بد أن تعمل وسائل الإعلام على أكثر من محور ، منها عرض إنجازات الدولة للرد على أبواق الهدم والفساد ، وفضح نوايا الجماعة الإرهابية التي تريد أن تستقطب الشباب إلى مخططاتها الظلامية ، بالإضافة إلى النزول إلى أرض الواقع ومشاركة المجتمع في مواجهة حملات التشكيك والكذب الممنهج ، والتواصل مع الشعب حتي يكون المواطن على علم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.