شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران بصالون تنسيقية شباب الأحزاب: نتمنى خروج قانون المحليات للنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك مجهودا كبيرا بذل وأهدر في مشروع قانون المحليات، متسائلا: "متى انتخابات المحليات؟، منذ عدة سنوات تثرى في الأجواء شائعة بأن هناك انتخابات للمحليات، ومنتظر من يقول قبل نهاية العام على سبيل المثال، ولكن لا يوجد ميعاد محدد منذ عدة سنوات، والناس تكاد تكون زهقت من الحديث في الموضوع".

وتابع، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لعل هذه الجلسة المباركة تكون بداية أو استشراف أو بشرة خير لرؤية انتخابات المحليات لأنها عصب الحياة المجتمعية، وهى ليست برلمان المحافظة ولكنها تمثل الإدارة المحلية بشكلها الكامل، وستكون ضربة البداية في طريق الإدارة اللامركزية، مصر منذ آلاف السنين تُحكم بشكل مركزى، وكان لهذا الشكل ما يبرره، ولم نعد في هذه الأسباب، مما يوجب علينا أن نتحرر من فكرة المركزية، وإطلاق للوحدات المحلية الحرية لدفع الحياة المحلية في مصر".

واستطرد: "كان لنا ملاحظات على إجراء الانتخابات وفقا لمشروعات القوانين المقدمة، ونميل للتوسع في صلاحيات الإدارة المحلية، ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، نريد أن نبدأ، ونناشد كل من يعنيه الأمر وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أن نبدأ، وما لم يحدث إعلان واضح من خلال وضع سقف زمني لإجراء الانتخابات طوال الوقت سيكون هناك شك في إجراء الانتخابات، أرجو ألا يكون هذا المطلب فردى ولكن يكون مطلب جماعي تشارك فيه جميع الأحزاب، وأن المحليات هتريح أعضاء مجلس النواب لنهم مثقلين ببعض المهام التي ليست في اختصاصاتهم".

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أقيم مساء الثلاثاء، واستضاف عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد الناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

وناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية، ودور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية، كما يتناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات، وأدار الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،