شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد: صناعة الوعى تتطلب خلق أوجه حوار مع الشباب والأطفال بطرق مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة الصحفية سكينه فؤاد، أن خطورة تأثير مواقع التواصل الاجتماعى واسعة المدى، ولابد أن تشارك كل أجهزة صناعة الوعى في التنبيه إلى مخاطرها، لافتة إلى أنه لابد من مراعاة اختلاف مستويات اللغة فى خطط صناعة الوعى، ويجب استخدام اللغة التي يتم التعامل بها فى السوشيال ميديا.

واعتبرت سكينة فؤاد فى تصريحات لها، أن قوى الشر تدرك أن الأطفال والشباب هم العقل الأسهل والأسرع فى التأثير، وهو ما يتطلب التصدى بخطة متكاملة من كافة المؤسسات الدينية والإعلامية والثفافية والشباب والتعليم لصناعة الوعى المصرى، والاستعانة بنماذج حية تسهم في الرغبة للاحتذاء بها.

وأشارت إلى أن تشكيل تيار الوعى الجديد لابد من التحرك فيه بقوة ويكون مستمر لا يتوقف ولا يتراجع، خاصة وأن التأثيرات السلبية والأفكار الظلامية تجزرت بشكل كبير، ومن هنا فصناعة الوعى قضية بالغة الخطورة في إدراك المستويات والمستهدفات وكيفية الإقناع.

وطالبت بضرورة أن تسبق خطط الوعى دراسات مجتمعية لخصائص المستهدفين حتى تؤتى بنتائجها، مشددة على ضرورة النظر والتدقيق فى القائمين على العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، والتوسع فى تدريس العلوم الإنسانية، ولكن بالتأكد أيضا ممن سيدرسها، كما أنه لا يمكن أن تنجح قوى الشر فى تنفيذ مخططها الإ إذا لم تضع أجهزة صناعة العقول المصرية خطتها الصحيحة فى المواجهة .

وأوضحت "فؤاد" أنه من الضرورى خلق أوجه حوار مع الشباب والأطفال بمواد مبتكرة ومستحدثة سواء فنية أو غيرها تكون على قدر مواجهة اللغة والأساليب الآخرى، كما أنه من الضرورى، عمل دراسة بنقاط الضعف للتعرف على كيفية اختراق العقول والثغرات التى يمكن التسلل منها.

وطالبت الكاتبة الصحفية بضرورة تحديث كافة المؤلفات والمناهج، وأن يكون هناك خطابا دينيا قادرا على الوصول للشباب ومخاطبة عقلهم والتصدى لما يمكن اختراقه، وأن يكون هذا الخطاب محاكى للقضايا المجتمعية والإنسانية التى يمكن أن يعانى منه الشاب، مطالبة بتطوير بيوت الثقافة ومراكز الشباب والتى تعد أخطر الأماكن التى يمكن التسلل منها وبالأخص فى القرى والنجوع.

وشددت أنه من الضرورة أن يكون هناك خطة متكاملة تتعاون من خلالها كافة الأجهزة المسئولة عن صناعة وعى العقول المصرية واستثمار ما لدينا من قنوات والاستعانة بمتخصصين لتطوير المحتوى الإعلامى، وتنقية كافة المناهج من الفكر المتطرف، كما يستلزم أن يكون هناك اختيار دقيق لكوادر مستنيرة حقيقية من مبدعين وخبراء وفنانين لتحديد من القادر بأن يحمل مفاهيم التجديد وتفنيد ما يردده قوى الشر من ادعاءات، ليس فى الدين فقط بل بكافة المجالات والتصدى للموروثات، وعمل دراسات موسعة فى كافة المجالات لكيفية إعادة بناء الإنسان المصرى والتعرف على الشخصية المصرية.

ولفتت إلى ضرورة تخصيص محتوى إعلامى للأطفال، مشددة أن الفنون والثقافة هى أكثر الأشياء التى يمكن بها التغيير للأفضل وهو ما يتطلب عودة دور العمل الدرامى فى ذلك، وتطوير المناهج التعليمية لتكون أحدث وأكثر التصاقا.