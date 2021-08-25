شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: لا مانع فى إجراء مزيد من الحوار المجتمعى لقانون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المجالس المحلية المنتخبة جزء أصيل وغير موجود منذ حل أخر المجالس المحلية، وهناك مآزق، ففي ظل عدم وجود عضو مجلس محلي منتخب يقوم عضو مجلس النواب بالدور الخدمي والرقابة والتشريع.

وأضاف عبد العزيز، أنه دستوريا يجوز إجراء الانتخابات وفقا لأي بأي نظام يحقق النسب والاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها، لافتا إلى أن الفكرة تعتمد على كيفية إجراء الانتخابات، خاصة أن هذه الانتخابات تمثل أكبر ائتلاف انتخابي، كما أن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية تُحدث نقلة مختلفة.

وتابع: "في تقديري أن الوضع يسمح بإجراء الانتخابات، ولكن لا يوجد ما يمنع ان نزيد من إجراء حوار مجتمعى على الأرض، كلما كان القانون محل اتفاق عام كان أفضل، القانون يعبر عن أكبر عدد من المنتخبين على مستوى الدولة، وكثير من القادة السياسية في العالم جاءوا من المحليات، فنحن بحاجة لأكبر مساحة من الحوار المجتمعى بين القوى السياسية والاتفاق العام حول القانون، لأنه يمثل عصب الدولة".

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أقيم مساء الثلاثاء، واستضاف عددا من ممثلي القوى السياسية وأعضاء البرلمان منهم، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، ومحمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد الناصر قنديل خبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية.

وناقش الصالون أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية، ودور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية، كما يتناقش الصالون مدى جاهزية الأحزاب لانتخابات المحليات المقبلة والدفع بالشباب على تلك المقاعد ومساندتهم في هذه الانتخابات، وأدار الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،