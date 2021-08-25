تميمة الزمالك.. ملكة الكرسي المتحرك تخطف القلوب في ليلة التتويج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

بعفويتها البرئية وفرحتها بحصول نادي الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز، استطاعت أن تخطف عيون وقلوب متابعي مباراة الزمالك والإنتاج الحربي التي حسم بها اللقب رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

الطفلة نور إسلام، 11 عامًا من ذوي الهمم ابنة الإسكندرية، كسبت تعاطف ودعم الآلاف من المتابعين خلال الساعات الماضية بعد فيديو كانت ظهرت خلاله تحتفل بفوز ناديها في الجولة رقم 32، لتحظى بعدها بدعوة من نادي الزمالك لحضور المباراة الحاسمة التي أقيمت مساء الثلاثاء في الجولة 33.

توقعت فوز الزمالك بهدفين مقابل لاشيء، وسعدت كثيرًا بتحقق توقعاتي خاصة وأني كنت بجوار اللاعبين على أرض الملعب وشاركتهم الفرحة باللقب، هكذا تحدثت الطفلة نور لـ الخليج 365، مشيرة إلى أنه أفضل يوم في حياتها حيث تحقق حلمها بمقابلة لاعبي الزمالك المحببين لديها وأن تشعر أنها "وش السعد" عليهم كما وصفت.

ملكة الكرسي المتحرك كما يلقبها أصدقائها ومحبيها، قالت إنها تعلمت حب نادي الزمالك من والديها اللذات يعشقا القلعة البيضاء، لافتة إلى أنها تحب أن تشارك والديها فرحة الاحتفال بالنادي في كل مباراة يفوز بها.

تضيف نور أن فرحتها اكتملت بلقاء نجوم الفريق اللذين حققوا الفوز ومنهم "شيكابالا وزيزو وبن شرقي وعيد الشافي" وما عمرها بالسعادة التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الزمالك والجهاز الفني بعد الفوز.

وأضافت أنها تأمل في استمرار نادي الزمالك على مستواه الذي قدمه هذا الموسم، لتعود مرة أخرى للاحتفال في الملعب.