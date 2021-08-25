الدوري في "ميت عُقبة".. فرحة جنونية على أبواب الزمالك (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شروق غنيم:

تصوير- محمود بكار:

لم يكد يُصدق حسن محمد نفسه؛ الحكم محمد معروف يُطلق صافرة نهاية المُباراة، ومعها فرحة جنونية عمّت في الأرجاء. إلى نادي الزمالك توجه الرجل الخمسيني من منزله في إمبابة، في طريقه تتجلى فرحة جماهير الأبيض في كل مكان، أعلام مرفوعة، وتيشيرتات الرياضية للفريق.

وتوج نادي الزمالك بطلًا للقب الموسم الجاري من الدوري المصري، بعدما تفوق على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

تتزاحم الذكريات داخل قلب حسن، المُرة والحلوة منها، فرحة جنونية مثل اليوم عانقها قبل 27 عامًا، حينما توّج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي في المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا عام 1994.

كانت الفرحة كبيرة إلى الدرجة التي قادت الرجل الخمسيني للذهاب إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال اللاعبين، في طقس معروف لدى كل المُشجعين الرياضيين، لكن ما أدهشه أكثر أنه تحرك من المطار إلى منطقة المهندسين في محافظة الجيزة سيرًا على الأقدام وراء عشقه الأول والأخير.

ويُعد فوز الزمالك ببطولة الدوري المصري هذا العام غاليًا، إذ غاب الفريق الأبيض عن منصة التتويج منذ عام 2015 في بطولة الدوري المصري، لصالح الأهلي في خمس مواسم متتالية، ليعود من جديد في الموسم الجاري.

لم يكن سوى الزمالك في عقل إبراهيم حماد طوال اليوم، خلال عمله في الصباح انشغل بالتفكير كيف يستعد للمباراة بشكل خاص "لازم يبقى ذكريات اليوم ده مميزة". من منطقة حدائق القُبة بالقاهرة جاء الشاب الثلاثيني إلى مُحيط نادي الزمالك بالمهندسين، أملًا في الاحتفال مع باقي جماهير فرسان القلعة البيضاء، 90 دقيقة كانت كفيلة بأن يتحقق أمل الشاب الثلاثيني، ويُعانق معها أحلام مؤجلة منذ سبعة أعوام.

على أبواب نادي الزمالك أجواء صاخبة، من أماكن مُختلفة جاءت الجماهير البيضاء احتفالًا، برفقة أصدقائه تواجد إبراهيم وقد تعهد ألا يغادر المكان إلا وقد احتفظ بذكريات لحظة تاريخية لا تُعوّض.