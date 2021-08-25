إختطاف طائرةٍ أوكرانيّة للإجلاء من أفغانستان، نائب وزير الخارجيّة يؤكّد والمتحدّث بإسم الوزارة ينفي

اسماعيل عبد الحي - أفادت "سكاي نيوز" منذ قليل بأنّ المتحدث بإسم الخارجية الأوكرانية، وليغ نيكولينكو نفى خبر إختطاف طائرة إجلاء أوكرانية من كابل والتوجّه بها إلى إيران.

وقال "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو أي مكان آخر. إن المعلومات حول الطائرة المخطوفة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف "جميع الطائرات التي إستخدمتها كييف لإجلاء رعاياها من أفغانستان عادت بسلام إلى أوكرانيا".

كما شرح المتحدث بإسم الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية، يفغيني ينين التي نقلتها وسائل إعلام من بينها الروسية، بإيضاحه "مستوى الصعوبات غير المسبوق التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. يجب أن نفهم أن الوضع في مطار كابل يقترب من الفوضى، وكثير من الناس يحاولون إغتنام بعض الفرص لمغادرة البلاد "

تجدر الاشارة إلى أن وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلت تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، أختطفت من قبل مجهولين. وأوضح ينين "إستولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".