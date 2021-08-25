إختطاف طائرةٍ أوكرانيّة مخصّصة للإجلاء من أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - قام مجهولون اليوم الثلاثاء، بإختطاف طائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، أختطفت من قبل مجهولين.

وأوضح ينين "إستولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".