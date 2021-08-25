العراق يعلن استعداده لانسحاب القوات الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق مستعد لانسحاب القوات الأميركية من البلاد، مؤكداً أن لدى بغداد كل القوى والوسائل لمحاربة الإرهاب فيما تعرض 4 أرتال تابعة للتحالف الدولي إلى الاستهداف بعبوات ناسفة في جنوب البلاد، بينما نفذت قوة أمنية عمليات أمنية استباقية في المناطق والقرى الممتدة بين قاطعي عمليات ديالى وصلاح الدين.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، رداً على سؤال لوكالة «سبوتنيك» عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الأميركي من بلاده: «فيما يتعلق بقضية الإرهاب، العراق جاهز تماماً لمكافحته».

وأشار الوزير العراقي الذي وصل إلى موسكو أمس الأول، في زيارة رسمية، إلى أن «الأجهزة الأمنية في البلاد لديها معلومات كافية عن الإرهابيين، ولديها خبرة واسعة في محاربتهم». وأضاف: «نشهد بعض الحركة للخلايا النائمة، ولكن بشكل عام هذا النشاط لا يشكل تهديدا للمجتمع العراقي».

وفي حديثه عن إمكانية الاحتفاظ بفرقة محدودة من الجيش الأميركي في العراق، أوضح الوزير أن «هناك اتفاقاً واضحاً على انسحاب الوحدات القتالية الأميركية». وتابع: «لكن ما زالت هناك وحدات تساعد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية في كل الاتجاهات من تدريب ومفاوضات وتبادل للمعلومات، وفي هذا السياق سيستمر العمل لكن الوحدات القتالية ستنسحب بنهاية العام الجاري».

أمنياً، أفاد مصدر أمني عراقي أمس، بأن انفجاراً استهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة ذي قار دون إصابات تذكر.

كما انفجرت عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي في محافظة المثنى، وكذلك انفجرت أخرى على رتل آخر في محافظة بابل في جنوب العراق. وانفجرت عبوة ثالثة على رتل ينقل المعدات اللوجستية للتحالف الدولي، بجنوبي العاصمة بغداد.

وأشار مصادر محلية، إلى أن الانفجارات لم تتسبب بأي خسائر بشرية، واقتصرت على خسائر لحقت بالعجلات.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي ضد «داعش»، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

إلى ذلك، نفذت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية أمس، عملية أمنية استباقية في المناطق والقرى الممتدة بين قاطعي عمليات محافظتي ديالى وصلاح الدين العراقيتين.

وأسفرت العملية عن رفع 3 عبوات ناسفة وتدمير وكر للإرهابيين، وتأمين أبراج الطاقة الكهربائية في القرى والمناطق المذكورة.