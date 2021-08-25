وزير الإعلام اليمني: تصريحات «اللهيان» نهج عدائي

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

اعتبر اليمن تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عزمه مواصلة دعم الميليشيات تأكيداً على النهج العدائي لطهران.

وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، إن تأكيدات المرشح للخارجية الإيرانية بأن دعم الميليشيات الطائفية في المنطقة أحد برامجه الرئيسة، مؤشر خطير على توجهات النظام الإيراني لتصعيد سياساته العدائية وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وتابع الإرياني أن «النظام الإيراني تبنى طيلة 4 عقود عقيدة تصدير الفوضى والإرهاب تحت غطاء الثورة، وإنشاء وتمويل الميليشيات الطائفية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية، وتوفير الظروف المواتية لممارسة تدخلاته وتنفيذ أجندته وأطماعه التوسعية.

وذكر الإرياني بالثمن الباهض الذي يدفعه اليمنيون نتيجة للتدخلات الإيرانية، وإدارتها لانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية والإجماع الوطني، والحرب التي خلفها، وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى، وأعادت البلد قروناً للوراء، ودمرت البنية التحتية، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة، وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم القانونية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، والضغط على نظام طهران لوقف تدخلاته في الشأن اليمني، والدور الذي يلعبه في تصعيد الحرب وإفشال جهود حل الأزمة بطريقة سلمية.