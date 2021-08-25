القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً مشتركاً

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)
نَفّذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج 2000، الرافال، F -16».
وأوضح المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ في بيانٍ أمس، أن التدريب تضمن تنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز MRTT«»، مشيرًا إلى أن التدريب يهدف إلى دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يسهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.