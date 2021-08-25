اخبار العالم

القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً مشتركاً

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

نَفّذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج 2000، الرافال، F -16».
وأوضح المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ في بيانٍ أمس، أن التدريب تضمن تنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز MRTT«‎»، مشيرًا إلى أن التدريب يهدف إلى دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ‏والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يسهم في صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية.‎

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا