الإمارات: دعم إجراءات السعودية لحفظ أمنها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط» جنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف تأكيده استمرار محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وقال التحالف إنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولاقى الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرة مفخخة أطلقتها نحو خميس مشيط جنوب المملكة تنديداً عربياً وإسلامياً.

وأدانت مملكة البحرين استمرار ميليشيات الحوثي في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية الآثمة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

بدوره، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية للتعامل مع ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.