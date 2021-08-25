وفاة 18 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قضى 18 مهاجراً غرقاً قبالة سواحل ليبيا عندما كانوا على متن مركب ينقل نحو 70 مهاجراً يحاولون الوصول إلى أوروبا، على ما أفادت مصادر عدة.

وقال مسؤول في خفر السواحل الليبي إن 18 شخصاً قضوا في غرق مركبهم، وتم إنقاذ 51 مهاجراً آخرين، مستنداً إلى شهادات ناجين.

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن «16 مهاجراً بينهم امرأة وطفل اختفوا الأحد الماضي قبالة زوارة وقد نجا 48 مهاجراً».

وتبعد مدينة زوارة 120 كلم من العاصمة طرابلس على الساحل الغربي لليبيا.

وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسة لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون سنوياً إلى بلوغ أوروبا عبر السواحل الايطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر من سواحل ليبيا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه تمّ اعتراض أو إنقاذ 20257 مهاجراً منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع هذا الشهر في البحر، ما يعادل تقريباً عدد إجمالي المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم العام الماضي وإعادتهم إلى ليبيا.