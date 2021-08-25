المفوضية الأوروبية تطالب بتوفير طرق آمنة للنساء والأطفال الأفغان

ابوظبي - سيف اليزيد - طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المجتمع الدولي بتوفير طرق قانونية وآمنة للأفغان، لاسيما للنساء والأطفال للخروج من بلادهم بعد وصول حركة طالبان إلى الحكم.وفي أعقاب مشاركتها في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت السياسية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من المساعدات في المنطقة، هم النساء والأطفال بأعداد كبيرة.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أنه لهذا السبب فإن من المهم إتاحة طرق آمنة مع تجنب وقوع الناس في أيدي المهربين مشيرة إلى أن الرجال يشكلون 95% من المهاجرين غير النظاميين.

وكانت فون دير لاين أعلنت قبل القمة الافتراضية عن زيادة ملحوظة للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتاجين في أفغانستان، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيوفر من ميزانيته أكثر من 200 مليون يورو لإعانات الدعم للأفغان، ويعادل المبلغ قرابة أربعة أضعاف المبلغ الذي كان مخصصا بالأساس لهذا الغرض.

ووفقاً لتصريحات فون دير لاين، فإن المساعدات سيتم تخصيصها سواء للأشخاص داخل أفغانستان واللاجئين في الدول المحيطة.