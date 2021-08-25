تونس.. النهضة يعبّر عن قلقه من قرار الرئيس تمديد سلطات الطوارئ

المنامة - ياسر ابراهيم - عبّر أكبر حزب في البرلمان التونسي عن قلقه يوم الثلاثاء مما وصفه بالغموض المحيط بمستقبل البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد تمديد إجراءات الطوارئ التي أعلنها قبل شهر حتى إشعار آخر.

كان حزب النهضة الإسلامي المعتدل قد وصف قرارات سعيد وسيطرته على السلطات الحاكمة وتجميد عمل البرلمان بأنها انقلاب لكن البيانات الصادرة عن الحزب مؤخرا تكتفي بوصف الخطوات بأنها انتهاك للدستور.

ولم يعين سعيد رئيسا للوزراء أو حكومة ولم يعلن ما ينوي فعله رغم مرور شهر على قراراته وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم إعادة صياغة الدستور الديمقراطي الصادر عام 2014.

وقالت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين إن سعيد قرر تمديد الإجراءات حتى إشعار آخر ولم تقدم مزيدا من التفاصيل لكنها أضافت أنه سيلقي كلمة في الأيام القادمة.

ونشبت الأزمة الدستورية في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي وتواجه البلاد الصعاب للتصدي لخطر وشيك على المال العام بعد عشر سنوات على الثورة التي جلبت الديمقراطية.

وحثت الولايات المتحدة وفرنسا وأحزاب سياسية تونسية ونقابة العمال ذات النفوذ سعيد على الإسراع بتعيين حكومة وإعطاء صورة عن خططه للمستقبل.

لكن تدخل الرئيس قوبل بدعم شعبي واسع النطاق على ما يبدو.

وأقال سعيد خلال الشهر المنصرم مسؤولين كبارا في الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية وفي الوكالات الأمنية وغيرها من الهيئات.

ونشرت الرئاسة التونسية مقطعا مصورا لسعيد خلال لقائه مع وزير التجارة يوم الثلاثاء. وقال سعيد "المؤسسات السياسية اللي موجودة بالشكل اللي كانت تعمل به خطر جاثم على الدولة... البرلمان نفسه خطر على الدولة".

رويترز