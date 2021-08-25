الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم الثلاثاء معللة ذلك بما وصفته بأفعال "عدائية" من قبل المغرب الذي يخيم التوتر على علاقتها به منذ عقود. وفقا لوكالة رويترز.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، اتهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة المغرب باستخدام برنامج بيجاسوس للتجسس على مسؤولين جزائريين ودعم حركة انفصالية والتقاعس عن التزاماته الثنائية بما في ذلك بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وقال وهو يعلن قطع العلاقات على الفور "المملكة المغربية لم تتوقف أبدا عن أعمالها العدائية ضد الجزائر". لكنه أضاف أن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة.

ولم يتسن التواصل مع وزارة الخارجية المغربية للتعليق حتى الآن. ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تحسين العلاقات مع الجزائر بما في ذلك خلال كلمة ألقاها الشهر الماضي.

رويترز