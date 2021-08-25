محمد الفلاح - طالبان: ليس هناك أي وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان

الأربعاء 25 أغسطس 2021

فى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، أي وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان.



وأضاف في مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية أن الحركة تحاول مساعدة القوات الأمريكية لإتمام انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس.

ولا يزال الغموض يكتنف موعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مع تلميح الرئيس جو بايدن بشأن إمكانية إرجاء موعده.

وأشار المتحدث باسم حركة طالبان إلى أن الأمريكيين هم المسؤولون عن الفوضى في مطار كابول ومحيطه.

وأكد مجاهد أن حركة طالبان تتشاور حاليًا بشأن تشكيل الحكومة شاملة تقدم الخدمات للشعب الأفغاني.

ونفي طالبان لوجود تنظيم القاعدة في البلاد يعد محاولة من الحركة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مستقبل البلاد.

وكان المتحدث نفسه قد رسم خلال مؤتمر هو الأول من نوعه للحركة في كابول منتصف الشهر الجاري صورة مختلفة لطالبان بالحديث عن حرية الإعلام ودور للمرأة في إدارة البلاد.