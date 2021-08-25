عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع تعليق القدوم للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح

الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية السعودية متمثلة بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية"، الثلاثاء، صدور موافقة الجهة المختصة على رفع تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم، والسماح لهم بالعودة إلا بشكل مباشر، على أن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.



وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، أعلن في وقت سابق اليوم أن تعليمات صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح قبل مغادرتهم.

في حين غردت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بقرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى ⁧‫السعودية‬⁩.

منع السفر لدول محددة بسبب كورونا

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي، عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

كما أهابت الوزارة حينها بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

وفي 29 مايو الماضي، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، السماح للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأميركا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

كما أكد تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

20 دولة

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت أعلنت يوم 2 فبراير 2021 تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة في سياق الإجراءات الوقائية.

وشملت قائمة الدول العشرين كلاً من الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، وأميركا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان. ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

كما أضافت حينها أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة يكون وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.