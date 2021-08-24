شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفه بـ”الأعمال العدائية” للمملكة. وأوضح لعمامرة في مؤتمر صحفي: “قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم”، بحسب وكالة فرانس برس. وأضاف “نطمئن المواطنين الجزائريين في المغرب والمغاربة في الجزائر أن الوضع لن يؤثر عليهم، قطع العلاقات يعني أن هناك خلافات عميقة بين البلدين لكنها لا تمس الشعوب”.

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