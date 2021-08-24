شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون»: إجلاء 21 ألف شخص من أفغانستان في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب مدير الخدمات اللوجستية لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة الميجور جنرال هانك تيلور، أن حوالي 21600 شخص أُجْلوا من أفغانستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مبيناً أن ‏الجهود المبذولة في هذا الصدد هائلة والعمل جماعي والتركيز عالٍ مما يؤكد أنها أفضل نتائج مغادرة ‏منذ بدء عمليات الإجلاء.‏

وأفاد تايلور، خلال الإيجاز الصحفي المشترك مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون ‏كيربي، أن 63900 شخص نقلوا جواً خارج أفغانستان حتى الآن، منهم 58700 غادروا منذ ‏‏14 أغسطس، موضحاً أن ذلك يشمل مواطنين أمريكيين وأفراد من حلف شمال الأطلسي وشركاء آخرين ‏ومتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة الأفغانية (‏SIV‏) و "الأفغان المعرضين للخطر".‏

وأبان أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، غادرت 37 طائرة عسكرية أمريكية منها 32 طائرة طراز ‏C-17s‏ ‏وخمس طائرات طراز ‏C-130s، فيما غادرت 57 طائرة للتحالف مطار كابل وعلى متنها 8900 ‏فرد.‏

وقال: أريد أن أكرر أننا قادرون على تحقيق هذا المستوى من عمليات المغادرة المتزايدة بسبب ‏الأفراد العسكريين الأمريكيين وعمل شركائنا على مدار الساعة للقيام بهذه المهمة البالغة الأهمية، بما ‏في ذلك أمن المطارات وتشغيل الرحلات.‏

وأشار الميجور جنرال تايلور، إلى أن وتيرة عمليات الإجلاء مستمرة في الارتفاع في كابل، حيث أنه ابتداءً من يوم أمس في فترة الـ 24 ساعة الماضية، غادرت طائرة واحدة كل 45 دقيقة تقريبًا.‏