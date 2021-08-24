انت الان تتابع خبر فنجان قهوة يوميا يقلّل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولكشف العلاقة بين شرب القهوة والوقاية من سرطان الكبد، حلّل فريق البحث بيانات أكثر من 26 دراسة أُجريت فى هذا الشأن، وتضمنت أكثر من مليونين و25 ألف مشارك.

ورصد الباحثون عدد أكواب القهوة التي يشربها الأشخاص يومياً، وما إذا كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو خالية منه.



وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون كوباً واحداً من القهوة يومياً، أقل عرضةً لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20%.

ووجد الباحثون أيضاً أن من يشربون كوبين على الأقل يومياً، فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقل لديهم بنسبة 35%، بينما من يشربون 3 أكواب يومياً تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%.

وأكد فريق البحث أن القهوة الخالية من الكافيين تحمي أيضاً من الإصابة بسرطان الخلایا الكبدیة، ولكن تأثيرها أقل من القهوة التي تحتوي على الكافيين.



وعن السبب في ذلك، قال الباحثون إن القهوة غنية بالمركّبات المضادة للأكسدة، المضادة للالتهابات، والمضادة للسرطان... وأضافوا: "تشير نتائجنا إلى أن الكافيين يلعب دوراً محورياً في الوقاية من سرطان الكبد، نظراً لأن القهوة منزوعة الكافيين يكون تأثيرها في المرض أقل".